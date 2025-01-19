Новый глава МАРТ сказал, что будет с импортными товарами в Беларуси

Новый министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович сказал в эфире телеканала «Беларусь 1», что будет с импортными товарами в Беларуси. Об этом пишет БелТА.
Карпович, назначенный на пост министра 14 января президентом Беларуси Александром Лукашенко, отметил:
— Полностью отказаться от импорта невозможно, у нас рыночная экономика. Вместе с тем мы должны больший упор делать на реализацию товаров собственного производства. На этом завязаны и независимость государства, и развитие нашего промышленного сектора.
Министр подчеркнул бессмысленность торговли без широкого ассортимента качественных потребтоваров. И желательно, если они окажутся с маркой «сделано в Беларуси». Вместе с тем, Карпович выразил настороженность: в последние годы доля произведенных в Беларуси продовольственных и непродовольственных товаров на полках магазинов снижается.
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