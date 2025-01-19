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Новый глава МАРТ сказал, что будет с импортными товарами в Беларуси

Новый министр рассказал, что будет с импортными товарами в Беларуси.
Источник: Комсомольская правда

Новый министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович сказал в эфире телеканала «Беларусь 1», что будет с импортными товарами в Беларуси. Об этом пишет БелТА.

Карпович, назначенный на пост министра 14 января президентом Беларуси Александром Лукашенко, отметил:

— Полностью отказаться от импорта невозможно, у нас рыночная экономика. Вместе с тем мы должны больший упор делать на реализацию товаров собственного производства. На этом завязаны и независимость государства, и развитие нашего промышленного сектора.

Министр подчеркнул бессмысленность торговли без широкого ассортимента качественных потребтоваров. И желательно, если они окажутся с маркой «сделано в Беларуси». Вместе с тем, Карпович выразил настороженность: в последние годы доля произведенных в Беларуси продовольственных и непродовольственных товаров на полках магазинов снижается.

Также новый глава МАРТ сказал, какой советский опыт стоит перенять белорусской торговле.

Тем временем платформа аэроэкспресса может появиться на станции метро «Пролетарская» в Минске.

А мобильные операторы не смогут подключать платные подписки без согласия белорусов. На это неоднократно жаловались абоненты.

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