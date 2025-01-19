Новый глава МАРТ сказал, что будет с импортными товарами в Беларуси

Министр подчеркнул бессмысленность торговли без широкого ассортимента качественных потребтоваров. И желательно, если они окажутся с маркой «сделано в Беларуси». Вместе с тем, Карпович выразил настороженность: в последние годы доля произведенных в Беларуси продовольственных и непродовольственных товаров на полках магазинов снижается.