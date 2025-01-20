Волгоградские матери-одиночки узнали о выплатах в 2025 году

Справка по форме № 2 может быть получена в загсе, МФЦ или через «Госуслуги». Материнский капитал, единовременные пособия при рождении второго ребенка, ежемесячные выплаты на каждого ребенка до 18 лет, а также льготы на оплату жилья и отдых в рамках госпрограмм — эти меры распространяются как на матерей-одиночек, так и на обладателей полной семьи.
Кроме общих льгот, имеются и специфические меры. Например, матерей-одиночек защищает Трудовой кодекс от увольнения по инициативе работодателя, их запрещено направлять в командировки или ставить в ночные смены без их согласия. Если у матери на попечении трое и более несовершеннолетних, ей предоставляется право на ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное время.
Отметим, что в Волгоградской области продолжается расширение мер поддержки материнства и детства. Так, с 2025 года предусмотрена выплата в 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей в молодые семьи, включая матерей-одиночек до 35 лет. Они также могут рассчитывать на ежемесячную выплату в 776 рублей на ребенка и субсидию по программе «Молодая семья» в размере 35% от стоимости жилья.