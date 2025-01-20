Волгоградские матери-одиночки узнали о выплатах в 2025 году

Отметим, что в Волгоградской области продолжается расширение мер поддержки материнства и детства. Так, с 2025 года предусмотрена выплата в 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей в молодые семьи, включая матерей-одиночек до 35 лет. Они также могут рассчитывать на ежемесячную выплату в 776 рублей на ребенка и субсидию по программе «Молодая семья» в размере 35% от стоимости жилья.