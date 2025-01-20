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Волгоградские матери-одиночки узнали о выплатах в 2025 году

Женщина считается матерью-одиночкой, если она родила вне брака и в свидетельстве о рождении отсутствует информация об отце. Этот статус могут получить также замужние или разведенные женщины, если есть судебное решение, подтверждающее, что муж не является отцом ребенка.

Источник: Reuters

Справка по форме № 2 может быть получена в загсе, МФЦ или через «Госуслуги». Материнский капитал, единовременные пособия при рождении второго ребенка, ежемесячные выплаты на каждого ребенка до 18 лет, а также льготы на оплату жилья и отдых в рамках госпрограмм — эти меры распространяются как на матерей-одиночек, так и на обладателей полной семьи.

Кроме общих льгот, имеются и специфические меры. Например, матерей-одиночек защищает Трудовой кодекс от увольнения по инициативе работодателя, их запрещено направлять в командировки или ставить в ночные смены без их согласия. Если у матери на попечении трое и более несовершеннолетних, ей предоставляется право на ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное время.

Отметим, что в Волгоградской области продолжается расширение мер поддержки материнства и детства. Так, с 2025 года предусмотрена выплата в 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей в молодые семьи, включая матерей-одиночек до 35 лет. Они также могут рассчитывать на ежемесячную выплату в 776 рублей на ребенка и субсидию по программе «Молодая семья» в размере 35% от стоимости жилья.