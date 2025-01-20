Нацбанк поднял курс доллара и курс евро на 20 января после выходных

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 20 января 2025 года, понедельник. В частности, курс российского рубля заметно понижен, а курс доллара и курс евро немного подросли после выходных.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 20 января, Национальным банком определены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4751 белорусского рубля, 1 евро — 3,5780 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3667 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 17 января, в субботу, 18 января, и в воскресенье, 19 января, курс доллара и курс евро увеличились, а курс российского рубля уменьшился.
В денежном выражении курс доллара подрос на 0,0033 белрубля, евро вырос на 0,0071 белрубля, а курс российского рубля упал сразу на 0,0158 белрубля.
Тем временем в ГАИ сказали, что автомобиль есть у каждого второго белоруса.