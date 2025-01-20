Экономист Балынин объяснил, почему в РФ невозможна заморозка вкладов

«Они видят, что вводимые недружественными странами санкции рикошетом наносят удар по их экономикам, что приводит к беспорядкам в недружественных странах и даже смене политического руководства в этих государствах. Поэтому они придумывают иные инструменты влияния на российскую экономику. В частности, запускают ложь о скорой заморозке банковских вкладов. Они хотят сформировать панические настроения в российском обществе и недоверие к банкам таким способом, но у них ничего не получается. В настоящее время самым выгодным инструментом вложения является именно банковский вклад, ему доверяют десятки миллионов людей», — подчеркнул Балынин.