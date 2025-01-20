Экономист Балынин объяснил, почему в РФ невозможна заморозка вкладов

Заморозка вкладов в России невозможна, так как размещенные на депозитах средства являются собственностью граждан, а банки начисляют на них проценты. Об этом aif.ru заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Хочу подчеркнуть, что заморозка банковских вкладов невозможна, размещённые гражданами деньги являются собственностью граждан, а банки за их использование начисляют высокие проценты», — отметил собеседник издания.
По мнению экономиста, слухи о возможности заморозки вкладов пускают недоброжелатели из-за рубежа.
«Они видят, что вводимые недружественными странами санкции рикошетом наносят удар по их экономикам, что приводит к беспорядкам в недружественных странах и даже смене политического руководства в этих государствах. Поэтому они придумывают иные инструменты влияния на российскую экономику. В частности, запускают ложь о скорой заморозке банковских вкладов. Они хотят сформировать панические настроения в российском обществе и недоверие к банкам таким способом, но у них ничего не получается. В настоящее время самым выгодным инструментом вложения является именно банковский вклад, ему доверяют десятки миллионов людей», — подчеркнул Балынин.
В российских банках гражданами размещено около 55 трлн рублей. По оценкам эксперта, в 2025 году совокупный заработок граждан от размещения средств на банковских вкладах превысит 10 трлн рублей.
Также Балынин отметил, что банки не станут замораживать вклады, так как используют привлеченные на депозиты денежные средства для получения прибыли: например, предоставляя кредиты организациям и физическим лицам.
«Коммерческие банки зарабатывают на этом, поэтому им нецелесообразно лишать себя такого источника средств как банковские вклады. Заморозка вкладов — это миф, претворение которого в жизнь невыгодно никому. Верить в этот миф не стоит», — подчеркнул экономист.
Размещённые в каждом банке денежные средства в объёме до 1,4 млн рублей застрахованы Агентством по страхованию вкладов. По этой причине банковские вклады, на которых размещено не более 1,4 млн рублей, являются безрисковым и высокодоходным инструментом.
Ранее экономист Георгий Остапкович в разговоре с aif.ru назвал заморозку вкладов «чем-то из области ненаучной фантастики».