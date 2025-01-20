С 1 марта: жители многоэтажек начнут платить за отопление по-новому

Об этом всех владельцев жилплощади предупредила юрист Натали Феофанова, сообщает ИА DEITA.RU.
По её словам, в данном вопросе появятся новые и довольно важные нюансы. Первое и, вероятно, самое главное изменение, которое самым существенным образом повлияет на корректировку оплаты отопления, это появление в официальном документе — Жилищном кодексе России — такого термина, как «общая площадь жилого помещения».
Именно данное понятие с 1 марта 2025 года будет использоваться для расчёта оплаты за отопление в многоквартирных домах. Как объяснила юрист, главным практическим изменением станет то, что при этих расчётах будут вынесены за скобки, то есть не будут браться во внимание, площади таких зон, как террасы, веранды, лоджии и балконы. Их исключат из категории жилищных помещений, и поэтому их площадь больше не будет прибавляться к той, которую нужно отапливать. Таким образом, данное значение станет меньше, пишет «Дом Mail».
Другим важным изменением с 1 марта 2025 года станет то, что самым главным источником информации о жилой площади каждой отдельной квартиры станет Единый государственный реестр недвижимости. Благодаря этому новшеству, оплата за отопление будет проводиться с учётом тех данных, которые содержатся именно в этой базе, а не в каких-либо иных местах. Как объяснила юрист, при возникновении любых расхождений финальная адресация будет происходить именно на сведения из ЕГРН. Это существенное нововведение.
Ещё один очень важный аспект, который будет регламентироваться с 1 марта 2025 года по новым правилам. Речь идёт о ситуациях, когда общедомовой счётчик тепла по тем или иным причинам выходит из строя. Если это случится, то тогда плата за отопление для жильцов многоквартирных домов будет начисляться из специального норматива, а именно — из среднемесячного объёма потребления тепла, рассчитанного за последние 12 месяцев. Раньше действовал другой принцип, и собственникам приходилось платить за отопление на основании среднемесячных показаний прибора за шесть последних месяцев.
Как объяснила юрист, данное новшество было введено для того, чтобы избежать частой проблемы, с которой сталкивались жильцы, а именно — с неравномерностью расчётов среднемесячного объёма потребления тепла. В таких ситуациях всё зависело от того, в какой именно части этих шести месяцев начинался или заканчивался отопительный сезон. Была большая разница между тем, когда прибор ломался в ноябре, и тем, когда это происходило в феврале или апреле. С 1 марта этот срок будет растянут до года, так что подобных коллизий уже больше быть не должно, уточнила эксперт.
С марта также изменится порядок выбора способа расчёты за отопление. С весны этого года местные власти смогут принимать решение о переходе на новую систему оплаты в течение отопительного периода не позднее чем за три месяца до его начала.