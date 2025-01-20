С 1 марта: жители многоэтажек начнут платить за отопление по-новому

Как объяснила юрист, данное новшество было введено для того, чтобы избежать частой проблемы, с которой сталкивались жильцы, а именно — с неравномерностью расчётов среднемесячного объёма потребления тепла. В таких ситуациях всё зависело от того, в какой именно части этих шести месяцев начинался или заканчивался отопительный сезон. Была большая разница между тем, когда прибор ломался в ноябре, и тем, когда это происходило в феврале или апреле. С 1 марта этот срок будет растянут до года, так что подобных коллизий уже больше быть не должно, уточнила эксперт.