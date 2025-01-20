В Омске власти назвали дату закрытия Комсомольского моста

Комсомольский мост в Омске в этом году ремонтировать не будут. Как сообщил руководитель департамента транспорта администрации города Омска Вадим Кормилец, в ближайшее время мост на ремонт решили не закрывать.
Власти приняли такое решение в связи с тем, что сейчас на ремонт закрыт мост имени 60-летия ВЛКСМ. Работы на этом сооружении будут завершены только в 2026 году. Что касается ремонта Комсомольского моста, то его на время ремонта будут закрывать полностью, так как в процессе ремонта запланированы демонтажные работы.
Ранее мы писали, что в Омске вновь изменили схему движения на мосту у Телецентра.