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В Омске власти назвали дату закрытия Комсомольского моста

Изначально его сооружение планировали закрыть в 2025 году.

Источник: Аргументы и факты

Комсомольский мост в Омске в этом году ремонтировать не будут. Как сообщил руководитель департамента транспорта администрации города Омска Вадим Кормилец, в ближайшее время мост на ремонт решили не закрывать.

Власти приняли такое решение в связи с тем, что сейчас на ремонт закрыт мост имени 60-летия ВЛКСМ. Работы на этом сооружении будут завершены только в 2026 году. Что касается ремонта Комсомольского моста, то его на время ремонта будут закрывать полностью, так как в процессе ремонта запланированы демонтажные работы.

Ранее мы писали, что в Омске вновь изменили схему движения на мосту у Телецентра.