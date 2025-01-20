Ввод жилья в Алматы упал на 10%

«Примечательно, что с 2015 по 2021 год площадь введённого жилья в Алматы устойчиво росла, средние темпы составляли 10,7% в год. Первое снижение на горизонте последних десяти лет произошло в 2022 году (минус 27,3% г/г). Но тогда негативная динамика была частью общего тренда: в целом по стране ввод сокращался на 7,4%, что главным образом объясняли увеличением цен на стройматериалы. Текущее же снижение наблюдается на фоне роста республиканского показателя на 6,4%».