Новостройки в Крыму в 2025 году: что будет с ценами

Такими прогнозами в эфире радио «Спутник в Крыму» поделилась коммерческий директор крупной крымской компании-застройщика Дарья Плотникова.
Темпы строительства жилья в Крыму.
По словам Плотниковой, несмотря на рост ключевой ставки и прочие трудности, которые отражаются на рынке недвижимости в России в целом и в Крыму частности, новые жилые кварталы в республике будут появляться, и их будет немало.
«Ситуация с ключевой ставкой в любом случае будет стабилизироваться. При базовом сценарии снижение мы увидим уже в июле. До 2026 года прогнозируется ставка 17%. Безусловно, это не 5% и не 8%, но люди уже начинают привыкать к большим процентам по ипотеке, понимая, что в ближайшие годы смогут рефинансироваться по новой базовой ставке. Поэтому в любом случае новые проекты будут появляться».
Проекты, которые лежат на полке, не будут откладываться застройщиками еще и потому, что обеспеченность жильем крымчан по-прежнему остается самой низкой в России, сказала эксперт.
При этом появились национальные цели, обозначенные новым указом президента, к которым надо стремиться уже сейчас, подчеркнула она.
«У нас нет возможности отступать. Крым по-прежнему недобирает: здесь самая низкая обеспеченность жильем на душу населения. Особенно в Симферополе, где всего 18 кв. метров на человека, тогда как по стране мы приближаемся к 30 кв. метрам, и есть национальная цель — 33 кв. метра», — поделилась Плотникова.
«А к 2030 году мы должны выйти на показатель 38 кв. метров на человека. Поэтому, по нашим оценкам, перспективная емкость строительства и продаж недвижимости в Крыму — это еще примерно 25 млн квадратных метров», — добавила она.
Для понимания, насколько это много, эксперт привела цифры, характеризующие темпы строительства нового жилья в Крыму за последние 10 лет. Так, с 2014 года до 2024-го в эксплуатацию в разных районах республики ввели чуть больше 8 млн кв. метров.
И сегодня в Крыму есть города — и это в том числе перспективная для инвесторов столица, — где наблюдается существенный дефицит новых квартир, заметила Плотникова.
Какие квартиры предложат застройщики.
По словам Плотниковой, в отличие от общероссийской тенденции к снижению средней площади квартир, в Крыму застройщики, реализующие проекты жилых кварталов, не прибегают к таким экспериментам, как малогабаритное жилье — 28 кв. метров и менее.
«Средняя площадь, продаваемая сегодня, это около 50 кв. метров», — уточнила она.
Такая статистика объясняется тем, что примерно 40% крымчан живут в двухкомнатных квартирах, площадью от 45 квадратных метров, около 30% — в трехкомнатных и всего 23% — в однокомнатных, добавила Плотникова.
«Учитывая эти факторы, застройщики не могут плодить только “однушки” и создавать проекты в виде общежитий. Это, в первую очередь, все-таки должно быть комфортное жилье с эргономичными, продуманными планировками. И застройщики сегодня большое внимание уделяют именно этому», — отметила эксперт.
Поэтому в сегменте «комфорт» и «комфорт+» на рынке сегодня больше «двушек», меньше «однушек» и примерно в пределах 20% — это трехкомнатные квартиры, добавила Плотникова.
Комфортность нового жилья является основным критерием строящихся объектов еще и потому, что «сегодня клиент достаточно взыскательный», добавила Плотникова.
«Людям уже мало, чтобы во дворе было чисто, чтобы он был без машин, чистота в подъездах. Нужно обеспечить собственника всей необходимой социально-бытовой и коммерческой инфраструктурой», — сказала она.
Что будет с ценами на новые квартиры в Крыму в 2025 году.
При этом цена за квадратный метр нового жилья продолжает расти сейчас и будет расти в 2025 году, особенно к лету, заметила она.
«Потому что, кроме рыночных условий, на цену влияют и другие важные факторы. В первую очередь, себестоимость строительства, то есть строительно-монтажных работ. Величина ее растет», — отметила Плотникова.
Кроме того, «руку на пульсе держат банки, которые дают застройщикам проектное финансирование на реализацию объектов», добавила она.
«Они диктуют в определенной степени условия в виде минимальной цены продажи, которая прописана в кредитном договоре. То есть банк обязует продавать не ниже определенной цены», — пояснила Плотникова.
В то же время, кроме количества квадратных метров, ввод которых ежегодно растет, увеличивается и качество возводимого в Крыму жилья — и это в том числе фактор роста цены за «квадрат», заключила эксперт.
Ранее Плотникова рассказала, что показали продажи квартир в Крыму в 2024 году и как изменилась структура продаж.