Новостройки в Крыму в 2025 году: что будет с ценами

«Ситуация с ключевой ставкой в любом случае будет стабилизироваться. При базовом сценарии снижение мы увидим уже в июле. До 2026 года прогнозируется ставка 17%. Безусловно, это не 5% и не 8%, но люди уже начинают привыкать к большим процентам по ипотеке, понимая, что в ближайшие годы смогут рефинансироваться по новой базовой ставке. Поэтому в любом случае новые проекты будут появляться».