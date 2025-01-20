Под Новосибирском люди на неделю оставались без воды и света

Напомним, что прошлой зимой в Новосибирске произошла крупная коммунальная авария. Тогда по улицам сибирской столицы лился кипяток, а в домах пропало отопление. Без тепла, кроме жилых домов, остались туберкулезная больница, подстанция скорой помощи и образовательные центры.