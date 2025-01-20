Под Новосибирском люди на неделю оставались без воды и света

На прошлой неделе, 16 января, сразу в двух микрорайонах города произошло аварийное отключение тепла. Тогда случился прорыв магистрального водовода. Спустя два дня произошло новое аварийное отключение света. Тогда без электричества остались более 500 домов частного сектора.
На данный момент, как уточнили в службе гражданской защиты населения города, ситуацию с коммунальными авариями удалось разрешить, все аварии устранены, в дома вернули подачу тепла и света.
Напомним, что прошлой зимой в Новосибирске произошла крупная коммунальная авария. Тогда по улицам сибирской столицы лился кипяток, а в домах пропало отопление. Без тепла, кроме жилых домов, остались туберкулезная больница, подстанция скорой помощи и образовательные центры.