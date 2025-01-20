Более 12 млн казахстанцев обеспечат газом в этом году

В рамках поручения Главы государства по внедрению механизма «Социальный кошелек», в декабре 2024 года Правительством запущен пилотный проект по предоставлению адресной социальной и жилищной помощи для социально-уязвимых слоев населения в виде скидки на товарный газ (до 24%) в Западно-Казахстанской области и г. Шымкент, тем самым охватив более 6000 человек. По итогам пилотного проекта, данный механизм будет внедрен по всей стране.