Частные вузы снова под ударом: оброк в 4% никуда не делся

По словам известного экономиста Юлия Юсупова, совсем недавно Совет вновь собрал руководителей частных вузов и радостно сообщил, что платить всё равно придется. Ни общественный резонанс, ни депутатские запросы, ни здравый смысл не помогут избежать этого «налога». Всем присутствующим были розданы контракты на подписание, и вежливо напомнили о необходимости «перечислить денежку».