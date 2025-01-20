Частные вузы снова под ударом: оброк в 4% никуда не делся

Скандал вызвал большой общественный резонанс — соцсети бурлили, депутаты делали запросы, а Министерству высшего образования пришлось оправдываться. Чиновники заявляли, что никаких юридических оснований для таких требований нет, а решение носит исключительно рекомендательный характер. Тем более, что Совет по высшему образованию — это негосударственная некоммерческая организация, не имеющая права выполнять государственные функции.
И что, всё закончилось благополучно? К сожалению, нет
По словам известного экономиста Юлия Юсупова, совсем недавно Совет вновь собрал руководителей частных вузов и радостно сообщил, что платить всё равно придется. Ни общественный резонанс, ни депутатские запросы, ни здравый смысл не помогут избежать этого «налога». Всем присутствующим были розданы контракты на подписание, и вежливо напомнили о необходимости «перечислить денежку».
«Наша в конец обезумевшая от бесконтрольности и всевластия бюрократия демонстративно показывает, что никакие законы, общественное мнение, депутаты для нее не указ, а бизнес — их законная добыча, которую они отпускать не собираются, раз уж вцепились», — отметил Юсупов.
Что это, если не очередной пример давления на частный бизнес, который в Узбекистане, похоже, всё ещё рассматривается как «дойная корова»? Вопрос остаётся открытым: остановят ли власти этот беспредел или частным вузам действительно придётся «добровольно» попрощаться с частью своих доходов?