Экономист Щербаченко не исключил доллар по 115 рублей после инаугурации Трампа

«Новоизбранный президент, вероятно, введет торговые пошлины в 10% для всего импорта в США, что может усилить инфляционное давление в Америке и заставить Федеральную резервную систему приостановить смягчение денежно-кредитной политики. Основная неопределенность заключается в том, каким образом и как быстро будут реагировать страны на вводимые Трампом пошлины. Если Мексика, Канада и Китай решат ответить встречными пошлинами — может случиться цикл эскалации, который приведет к более существенному росту цен и более медленному смягчению процентных ставок в США. Доллар при таком раскладе будет укрепляться к мировым валютам, и к рублю, в частности», — пояснил Кулагин.