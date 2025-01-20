Более Т3,7 трлн пенсий выплатили казахстанцам в 2024 году

«В 2024 году из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму Т3 трлн 752,1 млрд, из них на выплату базовой пенсии направлено — Т1 трлн 182,3 млрд, солидарной пенсии — Т2 трлн 569,8 млрд», — говорится в сообщении.
По данным, на 1 января 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 451 тыс. человек.
Средний размер совокупной пенсии в декабре 2024 года составил Т131 356, в том числе размер солидарной пенсии — 88 819 тенге, базовой пенсии — Т42 537.
«С 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет Т32 360, максимальный размер — со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет Т50 851», — дополняется в сообщении.
В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.