Россиянам объяснили, чем грозит неуплата налога по вкладам

Это произойдёт, если они не заплатят налог на проценты по вкладам, сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказал юрист Иван Шиенок, россияне должны заплатить этот сбор до 1 декабря 2025 года. Если этого не сделать, то им начнёт начисляться пеня, размер которой может достичь суммы самого налога, пишет «Газета.ру».
Эксперт объяснил, что объём пени равен 1/300 действующей ключевой ставки за каждый день просрочки. Она будет начисляться на сумму отрицательного сальдо на едином налоговом счёте налогоплательщика.
На её размер могут повлиять и иные обстоятельства, например, предоставление отсрочек по налогам, арест счетов и другие факторы. Также специалист напомнил, что сумма налога на проценты по вкладам облагается налогом не в полном объёме, а только от части, которая превышает установленный минимум — в 2025 году он равен 210 тысяч рублей.