Россиянам объяснили, чем грозит неуплата налога по вкладам

На её размер могут повлиять и иные обстоятельства, например, предоставление отсрочек по налогам, арест счетов и другие факторы. Также специалист напомнил, что сумма налога на проценты по вкладам облагается налогом не в полном объёме, а только от части, которая превышает установленный минимум — в 2025 году он равен 210 тысяч рублей.