Нюансы внедрения туристического налога обсудили в Хабаровском крае

— Мы понимаем, что любые изменения и нововведения требуют пояснений, для того чтобы бизнес мог избежать ошибок при выполнении своих обязательств перед государством. По словам предпринимателей, самой важной для них была и остается именно информационная поддержка. Именно поэтому подобные встречи являются ключевым инструментом взаимодействия. Мы готовы вместе с вами обсуждать проблемы и находить пути их решения, — подчеркнул уполномоченный по правам предпринимателей в крае Андрей Веретенников.