Нюансы внедрения туристического налога обсудили в Хабаровском крае

Информационную встречу по вопросам внедрения туристического налога в Хабаровском крае организовало министерство туризма региона. В совещании приняли участие представители гостиничного бизнеса, муниципальных образований, регионального Управления Федеральной налоговой службы. Вместе со специалистами профильного ведомства и бизнес-омбудсменом края Андреем Веретенниковым они обсудили различные нюансы применения нового исчисления, сообщает ИА AmurMedia.
— Напомню, что турналог начал действовать с 1 января текущего года, первую отчетность представители коллективных средств размещения края должны предоставить до 1 апреля. Сегодня решение о его внедрении приняли 11 муниципальных образований региона. Самое важное, на наш взгляд, это то, что налоговые поступления будут идти в местные бюджеты, а эти средства муниципалитеты смогут направлять на развитие туризма и тур. инфраструктуры на своих территориях, — отметила и. о. министра туризма края Мария Радченко.
Как сообщает пресс-служба министерства туризма Хабаровского края, отельеры и другие участники рынка, предоставляющие услуги временного проживания, рассказали о сложностях, которые возникают в процессе работы с этим видом налога. Это, в том числе, неуточненные нюансы по работе с коллективными заявками и электронными площадками по бронированию. В свою очередь представители УФНС дали исчерпывающие ответы и поделились практическими рекомендациями, включая особенности расчета, сроки уплаты и порядок предоставления отчетности.
Также отельерам разъяснили, что туристический налог значительно отличается от курортного сбора и взымается с коллективных средств размещения за оказание услуг не туристам, а физическим или юридическим лицам. Поэтому, например, налог необходимо уплатить как за жителя Хабаровска, который решил переночевать в гостинице краевого центра, так и за жителя любого другого города, региона или страны.
— Мы понимаем, что любые изменения и нововведения требуют пояснений, для того чтобы бизнес мог избежать ошибок при выполнении своих обязательств перед государством. По словам предпринимателей, самой важной для них была и остается именно информационная поддержка. Именно поэтому подобные встречи являются ключевым инструментом взаимодействия. Мы готовы вместе с вами обсуждать проблемы и находить пути их решения, — подчеркнул уполномоченный по правам предпринимателей в крае Андрей Веретенников.
В свою очередь председатель Хабаровской Ассоциации отельеров Ирина Худякова добавила, что соблюдение законодательства в области налогообложения имеет ключевое значение для успешного функционирования любого предприятия и выразила благодарность за организацию данной встречи, отметив её высокую значимость для развития туристической отрасли региона.