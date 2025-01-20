В Госдуме сказали о внеплановом повышении пенсий: какой будет прибавка

В Госдуме заявили о внеплановом повышении пенсий весной-летом этого года. Назван процент предполагаемой индексации. При этом ожидается, что работающим пенсии еще раз в этом году повышать не будут.
По словам члена экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерия Тумина, в России вполне возможно внеплановое повышение пенсий весной-летом.
Эксперт предполагает, что индексация составит 2−3% и пройдет мимо работающих пенсионеров, так как неработающие менее защищены социально, к тому же, работающих уже поддержали, проиндексировав им пенсии в январе впервые с 2016 года.
«Растет и минимальный размер оплаты труда, от которого часто зависит доход работающих пожилых людей», — добавил аргумент Тумин в пользу отказа от индексации работающим.
Он выразил убеждение, что без нового повышения пенсий неработающим пенсионерам не обойтись, так как инфляция оказалась выше январской индексации.
Ранее эксперты высказывали мнение, что пенсионерам в феврале проиндексируют выплаты на 2,22% — разницу между инфляцией в 9,52% и январским повышением на 7,3%. Есть предположение, что прибавку дадут и за январь.