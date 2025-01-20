На Кубани вводят новые льготы для айтишников в 2025 году

В 2025 году в Краснодарском крае введут дополнительную меру поддержки для ИТ-компаний. О новых льготах рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Так, кубанские аккредитованные предприятия, работающие в сфере информационных технологий, могут возмещать половину НДФЛ на сотрудников. Речь идет о специалистах, привлеченных на новые рабочие места.
При этом отмечается, что компенсацию можно будет использовать для повышения заработной платы сотрудникам и увеличение рабочих мест.
«Это станет серьезным толчком для решения кадрового вопроса в “цифре”. Поможет удержать наших специалистов в регионе», — сказал Вениамин Кондратьев.
По данным краевой администрации, в период с 2020 года число ИТ-компаний на Кубани увеличилось в 3,5 раза.