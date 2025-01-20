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В Уфе отремонтировали уложенный более 60 лет назад водопровод

В Уфе отремонтировали уложенный более 60 лет назад водопровод.

Источник: Башинформ

Завершен капитальный ремонт участка водопровода на Деревенской переправе в Уфе, который был уложен 63 года назад. Как рассказали в «Уфаводоканале», здесь проложено 172 погонных метра трубы, смонтированы три колодца и камера с запорной арматурой.

«Трубопровод продезинфицирован, промыт и запущен в эксплуатацию. Полное восстановление разрушенного благоустройства будет выполнено в весенний период, при установлении положительных температур воздуха. Ввод объекта улучшил качество поставляемых услуг для 75 тысяч жителей», — прокомментировали в организации.

Известно, что водопровод входит в проект капремонта линейных объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения Уфы — работы финансируются из средств займа Фонда содействия реформированию ЖКХ за счет Фонда национального благосостояния.

ЖКХ