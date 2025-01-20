В Уфе отремонтировали уложенный более 60 лет назад водопровод.

Завершен капитальный ремонт участка водопровода на Деревенской переправе в Уфе, который был уложен 63 года назад. Как рассказали в «Уфаводоканале», здесь проложено 172 погонных метра трубы, смонтированы три колодца и камера с запорной арматурой.