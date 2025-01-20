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В 2025 году в Екатеринбурге снесут 155 аварийных домов

Жители 155 аварийных домов в Екатеринбурге переедут в новое жилье.

Источник: Комсомольская правда

До конца 2025 года в Екатеринбурге снесут 155 аварийных строений в рамках программы по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В Железнодорожном районе снесут 33 аварийных дома, в Октябрьском — 31 дом, в Чкаловском — 43, в Верх-Исетском — 15, в Кировском — 23, в Орджоникидзевском — 9. В программу не включили Академический район Екатеринбурга, так как в самом молодом районе нет аварийного жилья. Жители домов, которые снесут, переедут в новые квартиры.

Отметим, что в Екатеринбурге реализуется программа комплексного развития территорий, в рамках которой на месте бараков вырастают новые кварталы с жильем, социальными и торговыми объектами.

недвижимость