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Казахстан стал лидером по росту пассажирских перевозок в ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия опубликовала новые данные.

АСТАНА, 20 янв— Sputnik. Казахстан стал лидером по росту пассажирских перевозок в ЕАЭС, судя по данным, представленным Евразийской экономической комиссией.

В январе-ноябре 2024 года пассажирооборот в республике вырос на 13,6%, по сравнению с тем же периодом 2023-го.

Привела ЕЭК и данные по другим странам Союза:

  • Беларусь — на 9,2%;
  • Россия — на 6,5%;
  • Кыргызстан — на 5,2%.

Совокупный пассажирооборот в ЕАЭС вырос на 7,2%.

По росту грузоперевозок отличились:

  • Кыргызстан — 5,9%;
  • Беларусь и Казахстан — оба на 1,9%;
  • Россия — на 0,1%.

Рост показателя по Союзу в целом составил 0,3%.

ЕАЭС