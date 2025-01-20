АСТАНА, 20 янв— Sputnik. Казахстан стал лидером по росту пассажирских перевозок в ЕАЭС, судя по данным, представленным Евразийской экономической комиссией.
В январе-ноябре 2024 года пассажирооборот в республике вырос на 13,6%, по сравнению с тем же периодом 2023-го.
Привела ЕЭК и данные по другим странам Союза:
- Беларусь — на 9,2%;
- Россия — на 6,5%;
- Кыргызстан — на 5,2%.
Совокупный пассажирооборот в ЕАЭС вырос на 7,2%.
По росту грузоперевозок отличились:
- Кыргызстан — 5,9%;
- Беларусь и Казахстан — оба на 1,9%;
- Россия — на 0,1%.
Рост показателя по Союзу в целом составил 0,3%.