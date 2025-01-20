МАРТ установил тарифы на получение пенсии через почту в Беларуси

Сказано, что озвученным тарифам получение пенсии будут оплачивать те, кто сам принял решение получать их через почту. Вместе с тем есть и исключение. Так, плата не будет действовать в отношении пенсионеров, которые старше 70 лет, инвалидов, пенсионеров, проживающих в сельской местности.