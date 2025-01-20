Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАРТ установил тарифы на получение пенсии через почту в Беларуси

МАРТ определил тарифы для тех, кто получает пенсии через почту в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

МАРТ установил тарифы на получение пенсии через почту в Беларуси. Это следует из постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 80 от 30 декабря 2024 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Согласно документы, за получение пенсии в отделении почты необходимо будет заплатить 1,8 рубля. Что касается доставки пенсии почтальоном, то она обойдется в 8,5 рубля. Отмечается, что сумма будет взиматься за каждую выплату (доставку) в Минске, в областных и районных центрах.

Сказано, что озвученным тарифам получение пенсии будут оплачивать те, кто сам принял решение получать их через почту. Вместе с тем есть и исключение. Так, плата не будет действовать в отношении пенсионеров, которые старше 70 лет, инвалидов, пенсионеров, проживающих в сельской местности.

Тем временем Минтруда назвало перспективы роста пенсий в Беларуси в 2025 году: «Средняя пенсия 926 рублей в месяц, а у работающего пенсионера она может подрасти на 500 рублей».

Ранее мы собрали топ-3 новшества в оформлении пенсии в Беларуси в 2025 году: подача за месяц до и после дня рождения, справка о зарплате за годы, по которым нашлись документы.

Кстати, мы узнали, что потомки белорусских партизан оказались в семье и команде нового президента США Дональда Трампа: зять был советником, а сват станет послом во Франции.