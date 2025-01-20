МАРТ установил тарифы на получение пенсии через почту в Беларуси. Это следует из постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 80 от 30 декабря 2024 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Согласно документы, за получение пенсии в отделении почты необходимо будет заплатить 1,8 рубля. Что касается доставки пенсии почтальоном, то она обойдется в 8,5 рубля. Отмечается, что сумма будет взиматься за каждую выплату (доставку) в Минске, в областных и районных центрах.
Сказано, что озвученным тарифам получение пенсии будут оплачивать те, кто сам принял решение получать их через почту. Вместе с тем есть и исключение. Так, плата не будет действовать в отношении пенсионеров, которые старше 70 лет, инвалидов, пенсионеров, проживающих в сельской местности.
Тем временем Минтруда назвало перспективы роста пенсий в Беларуси в 2025 году: «Средняя пенсия 926 рублей в месяц, а у работающего пенсионера она может подрасти на 500 рублей».
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