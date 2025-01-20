Выставлен на продажу обанкротившийся производитель молока

«Великоленское» выпускало молочную, мясную и зерновую продукцию, а также развивало агродеревню «Степаново городище». Владельцами предприятия являются Михаил Трушников и ООО «Инвестиции и консалтинг». В октябре 2020 года в отношении «Великоленского» была введена процедура наблюдения, в апреле 2021-го ООО перешло под внешнее управление. В феврале прошлого года Арбитражный суд Пермского края принял решение о признании ООО «Великоленское» несостоятельным и открытии в отношении него конкурсного производства сроком на шесть месяцев. На тот момент сумма задолженности организации перед кредиторами составила 34,3 млн руб.