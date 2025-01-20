Проблемный ЖК «Скала» в Краснодаре достроят в 2026 году

В 2019 году Арбитражный суд Адыгеи возбудил дело о банкротстве в отношении застройщика. Требования составили более 5,7 млрд рублей. В декабре 2021 года конкурсные кредиторы заключили с застройщиком мировое соглашение. Сроки завершения строительства установили до конца 2024 года. В 2022 году администрация Краснодара продлила разрешение на строительство до декабря 2024 года.