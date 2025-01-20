Проблемный ЖК «Скала» в Краснодаре достроят в 2026 году

Проблемный ЖК «Скала» в Краснодаре достроят в начале 2026 года. Изначально работы планировали завершить в 2017 году.
Долгострой находится в центре Краснодара на пересечении улиц Аэродромной и Северной. В настоящее время работы ведут в соответствии с графиком. Проблемный ЖК готов на 56%, пишет РБК Краснодар.
Строительство началось в 2014 году. Администрация Краснодара продлила разрешение на возведение дома в 2019 году до 2021 года. Мэрия потребовала снизить высоту здания с 25 до 19 этажей.
В 2019 году Арбитражный суд Адыгеи возбудил дело о банкротстве в отношении застройщика. Требования составили более 5,7 млрд рублей. В декабре 2021 года конкурсные кредиторы заключили с застройщиком мировое соглашение. Сроки завершения строительства установили до конца 2024 года. В 2022 году администрация Краснодара продлила разрешение на строительство до декабря 2024 года.