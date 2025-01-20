Посол Китая в Беларуси: инвестиции в парк «Великий камень» составили $1,5 млрд

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Чжан Вэньчуань в эфире телеканала СТВ рассказал, что инвестиции в индустриальный парк «Великий камень» составили $1,5 млрд.
По его словам, с начала 2024 года индустриальный белорусской-китайский индустриальный парк «Великий камень» поддерживает стабильное развитие. Посол уточнил, что в парк вошли 28 новых компаний и установили новый рекорд. Кроме того, количество существующих компаний-резидентов достигло 142.
— Согласованная сумма инвестиций составила почти 1,5 миллиарда долларов США, — заявил посол Китая в Беларуси.
Чжан Вэньчуань пояснил, что первоначально сформировался кластер машиностроения. Также начинают проявляться результаты в новых областях: традиционной китайской медицине, технологических инновациях. Он обратил внимание на то, что сейчас финансируемые китайской стороной предприятия в индустриальном парке занимаются машиностроением, логистикой, технологическими исследованиями и разработками.
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