Посол Китая в Беларуси: инвестиции в парк «Великий камень» составили $1,5 млрд

По его словам, с начала 2024 года индустриальный белорусской-китайский индустриальный парк «Великий камень» поддерживает стабильное развитие. Посол уточнил, что в парк вошли 28 новых компаний и установили новый рекорд. Кроме того, количество существующих компаний-резидентов достигло 142.