Бывший бильярд-клуб в центре Перми сменил собственника

Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», индивидуальный предприниматель Наталья Мамаева ведет деятельность в сфере ресторанов и доставки питания, владеет правами на товарный знак Subway — сеть кафе быстрого питания с таким названием давно работает в Перми. Сейчас в городе насчитывается три таких заведения, сообщается в 2ГИС. Наталья Мамаева является также совладельцем столичного ООО «Клип стиль» (разработка компьютерного ПО), питерского ООО «Технопоиск» (деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации) и уфимского ООО «Проминтех» (оптовая торговля твердым топливом). По состоянию на 2022 год бизнесмен владела 3,4% долей в праве на земельный участок под зданием гостиницы «Прикамье».