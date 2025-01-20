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В Краснодаре начали отбор резидентов для строящегося IT-парка

В Краснодаре начали прием заявок от будущих резидентов IT-парка, строительство которого ведется на ул. Тихорецкой. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на руководителя Ассоциации цифрового развития Кубани Сергея Грабского.

Источник: Коммерсантъ

Компании из IT-сектора и радиоэлектронной промышленности смогут стать резидентами парка после его запуска, запланированного на конец 2025 года. Общая стоимость проекта уже превысила ранее заявленные 500 млн руб.

Сейчас на строительной площадке завершаются работы над фасадом и кровлей, далее начнется внутренняя отделка. В комплексе будут предусмотрены трансформаторные подстанции, центр обработки данных, 3D-принтеры, а также фитнес-залы и игровые зоны.

IT-парк обеспечит около 1 тыс. рабочих мест и технической кафедры. Инвестором проекта выступает научно-производственное предприятие «МВС».