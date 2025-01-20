В Краснодаре начали отбор резидентов для строящегося IT-парка

Сейчас на строительной площадке завершаются работы над фасадом и кровлей, далее начнется внутренняя отделка. В комплексе будут предусмотрены трансформаторные подстанции, центр обработки данных, 3D-принтеры, а также фитнес-залы и игровые зоны.