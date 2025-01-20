«РКС-Самара» поясняет абонентам изменения с пени

Эту льготу на 2025 год Правительство РФ продлевать не стало, теперь ставка пени привязана к ключевой ставке Центробанка и сегодня составляет 21%. Это серьёзно усложняет жизнь недисциплинированным абонентам, которые потребляли услуги ЖКХ, а оплачивать их не торопились, используя средства на другие нужды, фактически кредитовали другую деятельность за счёт предприятий ЖКУ.