В Самаре планируют изменить проекты по созданию новых кладбищ

В Самаре планируют внести изменения в финансирование программы по оборудованию новых мест захоронения. Общий объем финансирования увеличивается на 109 198,2 тысячи рублей и теперь составляет 608 281,7 тысячи рублей. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии.
Одним из ключевых изменений является увеличение финансирования на разработку проектной документации для нового муниципального кладбища в районе поселка Ясная Поляна. В этом году эта статья расходов увеличится на 4 000,0 тысячи рублей.
Выделенные средства будут направлены на создание проектной документации для благоустройства кладбища. В 2025 и 2026 годах финансирование работ по благоустройству кладбища будет обнулено.
Все корректировки в бюджете предусмотрены в соответствии с параметрами, установленными Решением Думы о бюджете. Предложения направлены в департамент финансов администрации Самары для поэтапного финансирования работ, предусмотренных проектом.