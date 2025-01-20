Почти 350 дорожных рабочих вывели на уборку снега в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на борьбу с последствиями снегопада утром 20 января вышли 347 дорожных рабочих и 170 спецмашин. Коммунальщики прометают улицы и обрабатывают их противогололедными материалами, сообщили в пресс-службе городской администрации.
В воскресенье, 19 января, очисткой дорог и тротуаров занимались более 60 рабочих и 183 единицы техники.
«В общей сложности они вывезли на полигоны более трех тысяч тонн снега и обработали улицы 56 тоннами химического ПГМ и 21 тонной фракционированного песка», — уточнили в мэрии.
В ночь на 20 января в уборке Екатеринбурга принимали участие 342 рабочих и 144 спецмашины.
Кроме того, за минувшие сутки коммунальщики убрали с улиц уральской столицы 30 тонн мусора.