Почти 350 дорожных рабочих вывели на уборку снега в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на борьбу с последствиями снегопада утром 20 января вышли 347 дорожных рабочих и 170 спецмашин. Коммунальщики прометают улицы и обрабатывают их противогололедными материалами, сообщили в пресс-службе городской администрации.