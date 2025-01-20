Самарские общественники предложили продлить работу городского транспорта до полуночи

«Участники заседания отметили, что в последнее время принимаются эффективные меры по улучшению транспортного обслуживания. Так, на маршруты вышли новые автобусы не старше 2023 года выпуска. Они низкопольные, что особенно важно людей с ограниченными возможностями здоровья. Также в МКУ Самары “Центр организации дорожного движения” активно используются цифровые технологии по организации дорожного движения и применяется опыт других регионов по решению транспортных проблем. Перевозчик повысил зарплаты персоналу, что привлекло новых водителей, ведь ранее их нехватка была одной из основных причин невыхода транспорта на маршруты. Однако проблема транспортного обслуживания населения остается актуальной, и общественная палата направит главе Самары свои предложения, какие еще меры можно предпринять для дальнейшего развития отрасли транспорта и повышения комфорта людей», — резюмировал председатель общественной палаты городского округа Самара Габибулла Хасаев.