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МАРТ установил тарифы для получения пенсии через почту

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило тарифы для получения пенсии на почте.

Источник: AP 2024

Это предусмотрено постановлением МАРТ от 30 декабря 2024 года № 80, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Так, выплата пенсии в операционной кассе объекта почтовой связи будет стоить Br1,8, а с доставкой на дом — Br8,5. Плата взимается за каждую выплату (доставку) сумм пенсии гражданам, проживающим в Минске, городах областного подчинения или в населенных пунктах, являющихся административными центрами районов.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.