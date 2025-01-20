МАРТ установил тарифы для получения пенсии через почту

Так, выплата пенсии в операционной кассе объекта почтовой связи будет стоить Br1,8, а с доставкой на дом — Br8,5. Плата взимается за каждую выплату (доставку) сумм пенсии гражданам, проживающим в Минске, городах областного подчинения или в населенных пунктах, являющихся административными центрами районов.