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В новом Пермском зоопарке завершают строительство львятника

Подрядчик устранил недочёты, которые были замечены ранее.

Источник: администрация губернатора Пермского края

Строительство львятника в новом Пермском зоопарке близится к завершению, сообщил в своём телеграм-канале советник губернатора Прикамья по вопросам строительства Павел Черепанов.

Утром 20 января депутат ЗС и советник губернатора региона опубликовал в своём канале видео с новыми кадрами со стройплощадки Пермского зоопарка. Как сообщил Черепанов, сейчас подрядчики завершают обустройство вольера для львов. Во время еженедельного обхода проверяющим представили результаты постройки и сообщили, что закончить львятник планируется в ближайшее время.

«Одной из основных тем еженедельного обхода на зоопарке стало строительство львятника. Подрядчик оперативно устранил предыдущие недочёты, работы идут активно. Скоро у царей зверей появится новый дом», — рассказал Павел Черепанов.

Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что первые строения нового зоопарка уже успели пройти этап лицензирования. Документы с положительным вердиктом получили кормовая кухня, ветеринарная лечебница, вольеры для копытных и хищников. Сейчас зоологи продолжают готовить площадки в Индустриальном районе к переезду зверей. Новый зоопарк на улице Свиязева планируют открыть для посетителей летом 2025 года.

строительство