В новом Пермском зоопарке завершают строительство львятника

Утром 20 января депутат ЗС и советник губернатора региона опубликовал в своём канале видео с новыми кадрами со стройплощадки Пермского зоопарка. Как сообщил Черепанов, сейчас подрядчики завершают обустройство вольера для львов. Во время еженедельного обхода проверяющим представили результаты постройки и сообщили, что закончить львятник планируется в ближайшее время.