Специалисты ЕАБР назвали причины замедления цен в Беларуси. Это следует из еженедельного макрообзора Евразийского банка развития.
В сообщении сказано, что в Беларуси инфляция замедлилась до 5,2% в декабре 2024 года после 5,5% в ноябре. Специалисты обратили внимание на то, что замедление фиксируется по всем ключевым компонентам корзины. Говорится, что цены на продукты питания увеличились на 6,5% год к году в декабре 2024 после 6,7% в ноябре. Кроме того, стоимость непродовольственных товаров выросла на 3,4% после 3,7%. Что касается цен на услуги, то они выросли на 5% год к году после 5,8%.
«Существенное влияние на замедление инфляции оказал более медленный темп роста цен на регулируемы товары и услуги, который составил 4,4% г/г в декабре 2024 г. после 5,1% г/г в ноябре 2024 г.», — пояснили специалисты.
В ЕАБР обратили внимание на то, что в устойчивом компоненте инфляции замедления пока не наблюдается. Отмечается, что базовая инфляция оказалась 5,5% год к году в декабре 2024, сохранившись на уровне ноября. Аналитики подчеркнули, что в Беларуси за год удалось обеспечить достижение цели по инфляции не более 6%.
Тем временем овощи и фрукты больше всего подорожали за месяц в Минске — на 16,4% и 3%.
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