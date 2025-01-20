Специалисты ЕАБР назвали причины замедления цен в Беларуси

В сообщении сказано, что в Беларуси инфляция замедлилась до 5,2% в декабре 2024 года после 5,5% в ноябре. Специалисты обратили внимание на то, что замедление фиксируется по всем ключевым компонентам корзины. Говорится, что цены на продукты питания увеличились на 6,5% год к году в декабре 2024 после 6,7% в ноябре. Кроме того, стоимость непродовольственных товаров выросла на 3,4% после 3,7%. Что касается цен на услуги, то они выросли на 5% год к году после 5,8%.