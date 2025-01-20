В Самаре на маршрут № 22 вышли новые трамваи «Витязь М»

«Проектирование позволит капитально отремонтировать особо проблемные участки. В первую очередь, это контактная сеть по улице Ново-Садовой — в границах улицы Ново-Вокзальной и Постникова оврага, кабельные линии от пересечения Московского шоссе с улицей Ново-Вокзальной — к тяговой подстанции № 20 в районе Ботанического сада и от улицы Антонова-Овсеенко до тяговой подстанции № 28 у перекрестка улиц Революционной и Гаражной. Параллельно идет проектирование для выполнения капремонта участка трамвайных путей протяженностью 2,4 км, пролегающих по улице Ново-Садовой — от улицы Ново-Вокзальной до завода имени Тарасова и далее — до улицы Гастелло, протяженностью 2,1 км», — отметил заместитель главы города Самара Сергей Маркин.