В Приднестровье заявили, что газа в республике хватит только на 11 дней

ТИРАСПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник заявил, что газа в регионе хватит на 11 дней.
«Имеющегося запаса газа при существующем расходе хватит на 11 суток», — приводит пресс-служба главы ПМР слова Оболоника, которые он произнес на заседании оперштаба.
С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.