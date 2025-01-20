Завод по производству катализаторов появится в Дзержинске

Новый завод построят в Дзержинске. Об этом сообщили в Инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области.
Фабрику по производству промышленных отечественных катализаторов построят на Игумновском шоссе.
Запуском проекта займется компания по разработке и внедрению технологий нефтехимии и нефтепереработки ООО «НПП Нефтехим».
Площадь завода составит 10 тысяч кв. м. Начать строительство планируется уже в январе.
Напомним, 310 градостроительных инициатив поддержали в Нижегородской области.