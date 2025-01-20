Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Завод по производству катализаторов появится в Дзержинске

Площадь завода составит 10 тысяч кв. м.

Новый завод построят в Дзержинске. Об этом сообщили в Инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области.

Фабрику по производству промышленных отечественных катализаторов построят на Игумновском шоссе.

Запуском проекта займется компания по разработке и внедрению технологий нефтехимии и нефтепереработки ООО «НПП Нефтехим».

Площадь завода составит 10 тысяч кв. м. Начать строительство планируется уже в январе.

Напомним, 310 градостроительных инициатив поддержали в Нижегородской области.

строительство