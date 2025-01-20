В Космодемьяновском построят новую газовую котельную

«Сейчас западная окраина города запитана от котельной “Балтптицепрома”. Новый объект позволит нам уйти от закупки теплового ресурса в пользу его собственного производства, что со временем принесёт предприятию ощутимую экономию, а также повысит качество предоставляемых услуг», — рассказали в администрации города.