В Космодемьяновском построят новую газовую котельную

Почти 260 млн рублей выделяет «Калининградтеплосеть» на строительство газовой котельной по ул. Берестяной в мкрн. им. А. Космодемьянского.
Работы требуется выполнить за 340 дней.
«Сейчас западная окраина города запитана от котельной “Балтптицепрома”. Новый объект позволит нам уйти от закупки теплового ресурса в пользу его собственного производства, что со временем принесёт предприятию ощутимую экономию, а также повысит качество предоставляемых услуг», — рассказали в администрации города.
Более того, известно о планах птицефабрики в обозримом будущем отказаться от централизованной выработки тепла в пользу локальных тепловых источников, которые будут работать исключительно на её коммерческие нужды.