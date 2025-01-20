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В Космодемьяновском построят новую газовую котельную

Строительство обойдется в 260 млн рублей.

Источник: Администрация Калининграда

Почти 260 млн рублей выделяет «Калининградтеплосеть» на строительство газовой котельной по ул. Берестяной в мкрн. им. А. Космодемьянского.

Работы требуется выполнить за 340 дней.

«Сейчас западная окраина города запитана от котельной “Балтптицепрома”. Новый объект позволит нам уйти от закупки теплового ресурса в пользу его собственного производства, что со временем принесёт предприятию ощутимую экономию, а также повысит качество предоставляемых услуг», — рассказали в администрации города.

Более того, известно о планах птицефабрики в обозримом будущем отказаться от централизованной выработки тепла в пользу локальных тепловых источников, которые будут работать исключительно на её коммерческие нужды.

строительство