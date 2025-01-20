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ВРП Волгоградской области достиг 1,4 трлн рублей

По предварительным итогам 2024 года область продемонстрировала серьезный рост валового регионального продукта.

Если еще недавно ставилась задача преодолеть отметку в 1 трлн рублей, то сегодня этот показатель вплотную приблизился к 1,4 трлн. О достижении основных целевых показателей и формировании дополнительных проектов развития говорили на оперативном совещании, которое провел губернатор Андрей Бочаров.

В регионе наблюдается рост в сельском хозяйстве и промышленной сфере, увеличивается объем производимых товаров и услуг. По итогам работы в прошлом году сформирован серьезный задел, который позволяет немедленно, без раскачки, приступить к реализации планов на 2025 год.

«В то же время мы продолжаем работать над формированием и оценкой новых предложений. Их представляют не только профессионалы и эксперты, но и молодежь. И на такие проекты я прошу обратить особое внимание», — подчеркнул Андрей Бочаров.

Также в регионе вырабатывают дополнительные инструменты реализации приоритетных проектов развития Волгоградской области, идет оценка действующих форм поддержки реального сектора экономики. Одно из важнейших направлений — стимулирование инвестиций со стороны бизнеса и предпринимательского сообщества в системообразующих отраслях экономики.

Ко 2 апреля 2025 года предложения по новым проектам, требующим дополнительной поддержки, должны быть внесены в региональный инвестиционный комитет. До 1 июля 2025 года их рассмотрит Совет по стратегическому развитию и региональным проектам Волгоградской области.

экономика