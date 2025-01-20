На Дону увеличили размер единого пособия из маткапитала

Мера соцподдержки выплачивается семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека в регионе проживания. В Ростовской области сумма выплат составила 33 338 рублей. Ежемесячная выплата устанавливается на год. Заявление можно подать через портал Госуслуг, в клиентской службе ОСФР по Ростовской области или МФЦ.