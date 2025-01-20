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На Дону увеличили размер единого пособия из маткапитала

Изменения также коснулись и размера ежемесячной выплаты.

На Дону увеличили размер единого пособия из маткапитала. Об этом Rostov.aif.ru сообщила пресс-секретарь территориального отделения СФР Юлия Любимова.

Теперь сумма выплат единого пособия составляет 16 669 рублей. Право на него имеют семьи, доход которых меньше прожиточного минимума в регионе проживания.

Кроме того, с января увеличились выплаты единого пособия для беременных: от 9 084,5 до 18 169 рублей, на ребенка — от 8 084,5 до 16 169 рублей.

«Гражданам, которым мера соцподдержки была назначена в январе, перечислили выплаты в новом размере в течение пяти рабочих дней после одобрения, остальные получат пособия за январь в единый день выплат в феврале», — говорится в сообщении.

Мера соцподдержки выплачивается семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека в регионе проживания. В Ростовской области сумма выплат составила 33 338 рублей. Ежемесячная выплата устанавливается на год. Заявление можно подать через портал Госуслуг, в клиентской службе ОСФР по Ростовской области или МФЦ.