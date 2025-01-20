«Ипотека есть — домов нет»: в Новосибирске обманутые клиенты двух строительных фирм вышли на пикет

Сегодня, 20 января 2025 года, обманутые клиенты фирм-застройщиков «Мегадом» и «Малоэтажная Сибирь» устроили акцию протеста в центре Новосибирска. В сквер у театра «Глобус» пришли более 30 человек с плакатами, надписи на которых гласят: «Ипотека есть — жилья нет», «Мошенники жируют, а дети бомжуют», «Требуем внимания к проблеме в сфере ИЖС». На этот шаг новосибирцев толкнуло отчаяние — многие из них брали ипотеки, вкладывали маткапитал и собственные сбережения для того, чтобы переехать в собственный дом за городом.
Договоры заключали с компаниями ООО «Мегадом» (руководитель Евгений Мельников) и ООО «Малоэтажная Сибирь» (директор Иван Заикин). По словам клиентов, именно эти фирмы им рекомендовали банки при оформлении сельской ипотеки. Расчеты с застройщиками финансовые организации осуществляли траншами — за выполненные этапы работ. Но почти у всех заказчиков стройки застыли на стадии организации фундаментов. Сейчас люди выплачивают кредиты «за воздух», среди них и пенсионеры, и многодетные, и семьи участников СВО.
Новосибирцы требуют от региональных властей обратить внимание на проблемы в сфере ИЖС, а также разработать механизмы восстановления прав пострадавших при строительстве домов по аналогии с обманутыми дольщиками.
Без денег и домов.
Вот лишь малая часть историй семей, оставшихся без денег и домов. Елена Топорнина заключила договор подряда на строительство загородного дома стоимостью более семи миллионов рублей с компанией «Малоэтажная Сибирь» в сентябре 2023 года.
— Первый был срок, что они построят до Нового года. Но сроки переносились, стройка очень долго начиналась: то погодные условия не те, то свет не проведён, то еще что-то. В конечном счете остановились на том, что они начнут весной 2024-го. Когда снег сошёл, они подготовили площадку, но только в июле подрядчик кое-как возвел фундамент. А после подписания акта выполненных работ застройщик получил денежный транш и пропал, — рассказала «Прецеденту» Елена Топорнина.
В числе пострадавших оказались жители Новосибирска, Алтая и даже Магадана. Только в Барнауле в полицию обратились 15 обманутых заказчиков. Каждый из них потерял на сотрудничестве с нерадивым подрядчиком от четырёх до шести миллионов рублей.
В октябре 2024 года директора компании Ивана Заикина задержали и отправили в СИЗО. Сейчас бизнесмен пытается избавиться от долговых обязательств, он направил в Арбитражный суд Алтайского края заявление о самобанкротстве. Разбирательство по делу назначили на 29 января 2025 года.
В патовой ситуации оказались и клиенты ООО «Мегадом». После того как компания не справилась с обязательствами по возведению домов региональный Следком возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении 40-летнего руководителя Евгения Мельникова. В октябре 2024 года бизнесмена задержали и отправили в следственный изолятор, а через месяц стало известно о его смерти. После этого у компании сменился учредитель и директор, но клиенты «Мегадома» так и остаются с недостроенными домами.
— Мы с супругом решили расшириться, у нас семья большая, я многодетная мама. Мне одобрили ипотеку в Альфа-банке, у них был аккредитован застройщик — ООО «Мегадом». Его порекомендовали как одного из самых лучших, — рассказала «Прецеденту» клиентка компании Лидия Дудник. — Должны были построить дом 129 квадратов «под ключ». Сроки уже вышли, а вместо дома у нас свайное поле. Сейчас муж находится на СВО, а я одна с детьми и не понимаю, как быть в этой ситуации.
Когда будет завершено возведение дома — непонятно, при этом многодетная семья вынуждена платить ипотеку, ведь банк перечислил деньги застройщику. В аналогичной ситуации оказались и другие клиенты «Мегадома».
Эскроу для ИЖС.
Для защиты прав заказчиков строительства жилых домов в России разрешили применять счета-эскроу (это специальный счет в банке, на котором замораживаются деньги заказчика до передачи ему объекта). Закон вступает в силу 1 марта 2025 года. При этом его исполнение носит добровольный характер, то есть об открытии эскроу-счета стороны должны договориться. Деньги, размещенные на таких счетах, будут страховаться на сумму до 10 миллионов рублей. Также будет разрешено тратить материнский капитал на строительство частных домов через эскроу.
Екатерина ЛОБАНОВА.