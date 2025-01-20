«Ипотека есть — домов нет»: в Новосибирске обманутые клиенты двух строительных фирм вышли на пикет

— Мы с супругом решили расшириться, у нас семья большая, я многодетная мама. Мне одобрили ипотеку в Альфа-банке, у них был аккредитован застройщик — ООО «Мегадом». Его порекомендовали как одного из самых лучших, — рассказала «Прецеденту» клиентка компании Лидия Дудник. — Должны были построить дом 129 квадратов «под ключ». Сроки уже вышли, а вместо дома у нас свайное поле. Сейчас муж находится на СВО, а я одна с детьми и не понимаю, как быть в этой ситуации.