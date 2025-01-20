Нацбанк заявил, что доллары составляют 78,7% фальшивых денег в Беларуси

Более 78% фальшивых денег, выявленных в Беларуси были подделками долларов, рассказали в Национальном банке.
Всего в республике в январе-сентябре 2024 года работниками банков было выявлено 482 поддельные купюры и две фальшивые монеты.
При этом доля фальшивых «зеленых» составляла 78,7%, поддельных российских рублей из общей массы было 12,2%, а подделок евро — 7,9%, белорусских рублей — 1%.
За тот же период 2023-го общий объем подделок уменьшился на 20%. Хотя фальшивых долларов стало больше на 24,9% в процентном выражении, а белорусских рублей — на 73,7% больше.
Кроме того, в минских банках выявили 49,2% от общего количества всех подделок. Фальшивки находили и изымали из обращения в 51 населенном пункте республики.
Еще Нацбанк поднял курс доллара и курс евро на 20 января после выходных.
Тем временем белорусы захватили первый мем 2025 года: «Господа бобруйчане, мы вам теперь завидуем. У минчан такой песни нет».