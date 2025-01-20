Новый Налоговый кодекс Казахстана: что изменится для граждан и бизнеса

«Введение НДС на лекарства недопустимо, так как это напрямую ударит по самым уязвимым категориям граждан: пожилым людям, детям и людям с инвалидностью. Иначе лекарства существенно подорожают. Мы предложили сохранить текущую норму, освобождающую лекарства от НДС. Введение НДС на медицинские услуги увеличит стоимость лечения для граждан, особенно пенсионеров и людей с инвалидностью, что критично в условиях ограниченной доступности медицинских услуг. Мы также предложили снизить ставку КПН на медицинские услуги (в действующем кодексе они не облагаются КПН)».