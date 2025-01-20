Промышленное производство в Молдове снижается — Нацбюро статистики

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Данные Национального бюро статистики (НБС) Молдовы свидетельствуют о спаде объемов промышленного производства в стране.
Так, в ноябре 2024 года по сравнению с ноябрем 2023 -го валовое промышленное производство снизилось на 3,6%, а в январе-ноябре минувшего года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го снижение составило 0,6%.
В качестве основных причин снижения объемов производства за 12 месяцев в НБС называют спад обрабатывающей промышленности на 17,1%, обусловивший снижение общего объема производства промышленности на 14,1%.
Снижение производства в январе-ноябре минувшего года, в свою очередь, было вызвано спадом в обрабатывающей промышленности (-3,3%). В то же время наблюдался рост в добывающей промышленности (+10,5%), а также в производстве и поставках электрической и тепловой энергии, газа, горячей воды и кондиционирования воздуха (+13,6%), также уточнили в Нацбюро статистики.
Данные НБС не охватывают Приднестровье и муниципий Бендеры.