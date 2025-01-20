Промышленное производство в Молдове снижается — Нацбюро статистики

Снижение производства в январе-ноябре минувшего года, в свою очередь, было вызвано спадом в обрабатывающей промышленности (-3,3%). В то же время наблюдался рост в добывающей промышленности (+10,5%), а также в производстве и поставках электрической и тепловой энергии, газа, горячей воды и кондиционирования воздуха (+13,6%), также уточнили в Нацбюро статистики.