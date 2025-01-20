Татарстанцам представили монету, посвященную Каюму Насыри

Монета выпущена Банком России 15 января этого года в серии «Выдающиеся личности России», ее выпуск приурочен к 200-летию со дня рождения просветителя. Презентация монеты состоялась в новом здании театра Камала, который 80 лет назад, в 1945 году, поставил спектакль, посвященный Каюму Насыри, отметили в пресс-службе Нацбанка.