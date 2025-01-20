Новосибирскую область за 2024 год покинули около 300 компаний

В 2024 году из Новосибирской области в другие регионы России мигрировали 298 юридических лиц, что на 51 больше, чем в 2023. Об этом в понедельник, 20 января сообщает портал Infopro54 со ссылкой на УФНС региона.
Согласно данным налоговой службы, чаще всего из Новосибирской области компании «переезжают» в Москву (82 организации, 27,5% от общего количества), Кемеровскую область (43 организации, 14,4%) и Алтайский край (28 организаций, 9,4%).
Как правило, перерегистрируются компании, занимающиеся строительством (31 организация, 10,4%), оптовой торговлей (11 организаций, 3,7%), автомобильными перевозками (9 организаций, 3%), а также арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом (9 организаций, 3%).
В свою очередь, за прошлый год из других регионов в Новосибирскую область «переехали» 155 юрлиц, что на 13 меньше, чем в 2023-ем.
«Основными регионами, из которых организации мигрировали на территорию Новосибирской области, стали Кемеровская область (42 организации, 27,1% от общего количества компаний-мигрантов), Москва (22 организации, 14,2% от общего количества компаний-мигрантов), Алтайский край (16 организаций, 10,3% от общего количества компаний-мигрантов)», — рассказал изданию руководитель УФНС Новосибирской области Геннадий Морозов.