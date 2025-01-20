Курс доллара пошел на снижение в Казахстане

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 529,99 тенге, понизившись на 0,23 тенге.
Курс юаня по итогам утренних торгов увеличился до 72,41 тенге (+0,25).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 530,54−532,58 тенге, евро — по 545,99−550,17 тенге, рубли — по 5,09−5,18 тенге.
Мировые цены на нефть снизились на торгах 20 января. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent ушла вниз на 0,42%, достигнув 80,45 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 0,39% и закрепились на уровне 77,09 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 530,12 тенге, евро — в 546,08 тенге, рубля — в 5,17 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 20 января, можно здесь.