Курс доллара пошел на снижение в Казахстане

Мировые цены на нефть снизились на торгах 20 января. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent ушла вниз на 0,42%, достигнув 80,45 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 0,39% и закрепились на уровне 77,09 доллара за баррель.