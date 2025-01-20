Экономист Балынин назвал мемкоины Трампов финансовой пирамидой

Именно так к ним и нужно относиться. На мой взгляд, россиянам не нужно вкладываться в мемкоины, так как в запущенных криптовалютах нет никакой фундаментальной основы. Конечно, кто-то на этом заработает, но это будут единицы, это неоправданно огромные риски и нервы. Вероятность полной или частичной потери вложенных в эти криптовалюты средств составляет, на мой взгляд, 80% «, — отметил в беседе с “Газетой.Ru” кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.