«Убрать остекление, снять деревянный пол». Минчанам сказали, что может потребовать ЖКХ демонтировать на балконе

В каких случаях граждане обязаны предоставлять доступ на свой балкон работникам ЖКХ, выяснило агентство «Минск-Новости».
Минчане, которые не хотят допускать коммунальников на свои балконы, ссылаются на постановление Совмина, в котором говорится, что доступ должен обеспечиваться в жилые помещения, а балкон таковым не является. Однако в ЖЭУ обращают внимание, что балкон не является частью квартиры, но это только «конструкция, приставленная к дому» и общее имущество совместного домовладения. А балконная плита обычно обслуживает две квартиры, служит для одной полом для другой потолком. Этот факт свидетельствует, что жилец не может выступать препятствием для прохода на балкон через квартиру работникам ЖКХ.
Кроме того, занимаясь отделкой балкона, владелец квартиры меняет не личное имущество, а общее. И, если потребуется его могут попросить демонтировать, например, деревянный пол для доступа к плите, ее обследования и ремонта, в том числе восстановления стяжки, герметизации и т.д. То же касается и остекления балкона.
«Гражданин, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, по инициативе которых выполнялось остекление балконов и лоджий, при необходимости обязаны обеспечить демонтаж элементов остекления на время проведения ремонтных работ», — говорится в постановлении Совмина (№ 384 от 16 мая 2013-го).
А вот восстановление демонтированной или поврежденной отделки, когда проводился ремонт ограждающих конструкций, кровли, стен и других в обязанности ЖКХ не входит. Так как в этих случаях ремонтируется отделка жилого помещения, а балкон к такому не относится.
Также более 80% минчан хотят работать после выхода на пенсию.
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