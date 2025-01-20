«Убрать остекление, снять деревянный пол». Минчанам сказали, что может потребовать ЖКХ демонтировать на балконе

Минчане, которые не хотят допускать коммунальников на свои балконы, ссылаются на постановление Совмина, в котором говорится, что доступ должен обеспечиваться в жилые помещения, а балкон таковым не является. Однако в ЖЭУ обращают внимание, что балкон не является частью квартиры, но это только «конструкция, приставленная к дому» и общее имущество совместного домовладения. А балконная плита обычно обслуживает две квартиры, служит для одной полом для другой потолком. Этот факт свидетельствует, что жилец не может выступать препятствием для прохода на балкон через квартиру работникам ЖКХ.