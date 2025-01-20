Новые международные рейсы запускают из Казахстана

«Новые рейсы откроются в Китай, Вьетнам и Египет. Министерство транспорта РК на постоянной основе ведет работу по расширению географии полетов и увеличению количества рейсов по действующим маршрутом», — говорится в сообщении.
Авиакомпания «Air Astana» с марта запустит рейсы в Нячанг (Вьетнам) из Алматы с частотой четыре раза в неделю и из Астаны три раза в неделю. Также появится маршрут Алматы — Гуанчжоу (Китай) с тремя рейсами в неделю.
«Air Cairo» с весенне-летнего сезона начнет полеты Костанай — Шарм-эль-Шейх один раз в неделю, Алматы — Хургада два раза в неделю, а также возобновит маршрут Алматы — Эль-Аламейн один раз в неделю.