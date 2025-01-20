Новые международные рейсы запускают из Казахстана

Авиакомпания «Air Astana» с марта запустит рейсы в Нячанг (Вьетнам) из Алматы с частотой четыре раза в неделю и из Астаны три раза в неделю. Также появится маршрут Алматы — Гуанчжоу (Китай) с тремя рейсами в неделю.