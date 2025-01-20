В самарском медуниверситете «Реавиз» нашли нарушения безопасности

«Реавиз» — частный вуз. Его основали в 1990-х годах как дочернюю структуру Самарского государственного медицинского университета. Причем одним из инициаторов был Геннадий Котельников — академик РАМН и действующий спикер Самарской губернской думы. Филиалы «Реавиза» также работают в Москве, Санкт-Петербурге и Саратове. В вузах готовят медицинских специалистов разного профиля.